Киевский режим рассчитывает завершить конфликт с Россией в 2025 году. Такое заявление сделал в понедельник, 29 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По утверждению украинского политика, после недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке появилось больше уверенности в скором завершении конфликта с Россией.

Сибига, которого цитирует "Политика Страны", объяснил это тем, что была получена "дополнительная дипломатическая динамика в правильном направлении".

В то же время глава МИД Украины анонсировал новые дальнобойные удары ВСУ по территории России. Он заявил, что "с сегодняшнего в России нет ни одного безопасного места — украинское оружие достанет любые российские военные объекты".

Ранее экс-главком ВСУ Валерий Залужный, которого многие называют потенциальным будущим президентом Украины, заявил, что конфликт вступил в новую фазу — на истощение. Если пытаться провести только прекращение огня, не сформировав на будущее защиту, то он будет длиться еще долго, полагает Залужный. По его словам, конфликт может закончиться только в 2034 году.

Тем временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что одна из сторон противостояния на Украине будет истощена настолько, что не сможет продолжать боевые действия. В результате конфликт между Россией и Украиной "закончится так же, как и Первая мировая". Но уточнять, кто окажется на месте Германии, он не стал.