Нетаньяху извинился перед премьером Катара за удар по Дохе

Глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху принес извинения своему катарскому коллеге Мухаммеду бен Абдеррахману аль Тани за недавний удар по Дохе.

Как рассказали информированные источники 12-го канала израильского телевидения, Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара и "извинился за израильское нападение на Доху". Разговор состоялся в присутствии президента США Дональда Трамп — Нетаньяху созвонился с аль Тани во время визита в Белый дом.

Речь в телефонной беседе шла об ударе армии Израиля по столице арабского государства, нанесенного под предлогом ликвидации якобы находившихся там лидеров ХАМАС. Нетаньяху извинился за удар по Дохе.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя указал на то, что действия Израиля в регионе являются грубым нарушением международного права. Особый цинизм ситуации, по словам дипломата, заключается в том, что обстрелам подверглась страна-посредник, где в момент атаки шли переговоры о прекращении огня в секторе Газа.

Политолог Елена Супонина отмечала, что в ответ на действия Израиля арабский и в целом мусульманский мир демонстрирует консолидацию, причем "такого-то уже давно не было". Даже звучат предложения создать в регионе что-то вроде военно-политического альянса.