Последний видевший Наговицину живой альпинист рассказал, о чем она просила перед смертью

Наталья Наговицина погибла, исполнив свою мечту. Альпинистка покорила пик Победы, но возвращаясь в базовый лагерь, она сломала ногу. Трагедия произошла 12 августа. Из-за травмы Наталья застряла на высоте более 7000 метров.

Через несколько суток к россиянке пришли двое иностранных альпинистов, мужчины пытались спасти Наталью, но не смогли. Оставив ей воду и еду, спортсмены ушли в лагерь, чтобы вернуться через сутки. Однако при повторной попытке помочь коллеге, один из альпинистов погиб. Второй спортсмен Гюнтер Зигмунд через месяц после трагических событий появился в студии шоу "Пусть говорят". Именно он был последним, кто видел россиянку живой. Мужчина рассказал, что Наговицина сказала ему перед гибелью. Наталья просила, чтобы ее спасли.

"Она увидела нас с большим облегчением, она ожидала, что ее будут спасать. Мы привезли газовые канистры, одежду, еду", — поделился Гюнтер.

Признание мужчине далось с большим трудом. Видно, что альпинист переживает и корит себя, что не смог помочь коллеге. "Это звучит тяжело и грустно, но мы должны были сами спасти свои жизни", — сказал Зигмунд.