Двое альпинистов сорвались со скалы в Адыгее

Два человека сорвались со скалы на северном склоне горы Фишт в Адыгее. Об этом рассказали в понедельник, 29 сентября, в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, в составе зарегистрированной туристической группы, совершавшей восхождение, числилось шесть человек. Двое сорвались со склона, один из них погиб.

Группировка спасателей и медика ЮРПСО МЧС России высадилась на северный склон горы Фишт, чтобы эвакуировать пострадавшего и тело погибшего. Работу осложняют сложные погодные условия и темное время суток.

Предполагается, что 30 сентября остальных участников группы отправят в Сочи.

Тем временем на Эльбрусе обнаружили тело белорусского альпиниста. Мужчина отправился на гору Терсколак высотой 3 800 метров, не уведомив надлежащим образом МЧС. Когда связь с туристом пропала, спасатели отправились на его поиски, нашли лишь его останки.

На всю страну прогремела история Натальи Наговициной, пытавшейся покорить пик Победы. Женщина, отправившаяся на сложнейший склон после недавнего перелома ноги и с недостаточным, по оценкам экспертов, уровнем подготовки, получила травмы. Эвакуировать ее не удалось. Судя по всему, Наговицина умерла через несколько дней после падения, оставшись на морозе в порванной палатке без достаточного запаса еды.