КНДР назвала свое ядерное оружие гарантом мира на Корейском полуострове

Силы стратегического сдерживания КНДР гарантируют мир и баланс сил на Корейском полуострове. Об этом заявил в понедельник, 29 сентября, заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген.

Политик, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заверил, что "пушки молчат, мир и безопасность твердо гарантируются", невзирая на напряженную политическую обстановку.

Потенциал сдерживания, которым располагает Пхеньян, "пропорционален растущей угрозе и агрессии со стороны США и их союзников" и подавляет желание противников Пхеньяна "спровоцировать войну", подчеркнул Ким Сон Ген.

КНДР попытки навязать ей так называемую денуклеаризацию, что считает тождественным требованию отказаться от собственного суверенитета и права на существование, цитирует политика ТАСС.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын отмечал, что необходимо улучшать боевую готовность стратегических войск КНДР, в том числе подготовиться к использованию ядерного оружия. По его словам, демонстрация мощи армии КНДР сама по себе является важным элементом сдерживания войны.

22 сентября Ким Чен Ын заявлял, что "мы получили новое секретное оружие и добились значительного числа научно-исследовательских достижений в области оборонной науки, которые внесут существенный вклад в дальнейшее развитие наших военных возможностей".