Юрий Лоза пожаловался на крошечную пенсию: "Смеетесь, что ли? Как можно прожить на 30-40 тысяч"

Певец Юрий Лоза рассказал, что одной пенсии ему не хватает на жизнь. А недавно у артиста случилась неприятность, с него сняли надбавки, и сумма выплаты сократилась с 40 до 16 тысяч рублей.

"За то, что я артист и у меня есть лишний доход за песни, авторские права, из моей пенсии убрали доплату москвича. Теперь я получаю всего 16 тысяч рублей", — посетовал Лоза в беседе с "Общественной службой новостей".

Исполнитель хита "Девочка в баре" признался, что теперь ему приходится чаще соглашаться на частные выступления. По словам музыканта, многие артисты сталкиваются с подобным.

"Тебе придется все время трудиться, чтобы был капитал. По закону, если у пенсионера есть дополнительный доход, то московской доплаты лишают", — отметил Лоза.

Певец рассказал, что даже когда ему приходила пенсия со всеми надбавками, денег не хватало даже на самое необходимое. Поэтому артист и не задумывался о завершении карьеры.

"Смеетесь, что ли? Как можно прожить на 30-40 тысяч в Москве? А теперь даже меньше — 16 тысяч. Если бы не мои выступления и интервью, а также корпоративы, то давно бы уже загнулся", — заявил певец.