Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 67-й мотострелковой дивизии с успешным освобождением населенного пункта Кировск в ДНР.

Как рассказали в Минобороны, политик отметил, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно продвигается вперед, улучшая положение наших войск.

Стойкость и самоотверженность воинов-мотострелков являются истинным примером героизма для подрастающего поколения, цитирует Белоусова Telegram-канал оборонного ведомства.

Ранее российский лидер и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин подчеркивал, что участники специальной военной операции – наши подлинные народные герои. Вся страна гордится бойцами СВО, восхищается их смелостью и чтит подвиги.

Кроме того, Владимир Путин, обращаясь к участникам СВО, напомнил, что правда — на нашей стороне, поэтому победа будет за нами. Вся страна поддерживает отважных бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.