Срочную мобилизацию провели в Дании после ЧП с дронами

Несколько сотен резервистов срочно мобилизованы в Дании из-за инцидентов с пролетом неизвестных дронов вблизи местных аэропортов.

Как сообщает датский телеканал TV 2, командование армии Дании в срочном порядке вызывает военных из резерва после сообщений о неопознанных беспилотниках.

При этом от официальных комментариев в связи с экстренной мобилизацией резервистов Минобороны Дании уклоняется.

Швеция и Франция объявили, что направляют Дании помощь по борьбе с беспилотниками на время проведения саммита Евросоюза в Копенгагене — он запланирован на 1 октября. Париж и Стокгольм пообещали датским властям радиолокационные системы и вертолет, а также выделить полицейских.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предостерег Данию и другие страны от необоснованных обвинений в адрес России в связи с появлением в их воздушном пространстве неопознанных дронов. Песков подчеркнул, что "каждый раз выступать с голословными обвинениями — честно говоря, (это) приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание".