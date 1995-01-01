Игрок команды КВН "Парни из Баку" умер в 49 лет: появились подробности трагедии

Известный актер, режиссер, продюсер и участник легендарной команды КВН "Парни из Баку" Джабир Иманов скончался в возрасте 49 лет. У артиста случился сердечный приступ, спасти его не удалось.

Как пишет портал Oxu, Джабир почувствовал себя плохо во время тренировки в спортзале. Он потерял сознание и упал. Находившиеся рядом друзья артиста тут же вызвали скорую помощь и попытались оказать ему сердечно-легочную реанимацию. Несмотря на все усилия, примерно через 40 минут Иманов скончался.

Точную причину смерти устанавливают судмедэксперты. Семья кавээнщика уже сообщила, что похороны Джабира пройдут на московском кладбище Гурд гапысы. Церемония прощания состоится в мечети Джума.

Джабир Иманов родился 22 июня 1976 года. Он прославился как игрок команды КВН "Парни из Баку". В 1992 году стал чемпионом Клуба веселых и находчивых, в 1995 году — обладателем Летнего кубка, а в 2000 году — "Чемпионом века" КВН.

Многие запомнили Иманова по ролям в кино. Он снимался в фильмах "Истина момента", "Махалля", а также в криминальном сериале "Граф Крестовский" с Александром Балуевым.