Трамп представил план завершения конфликта в Газе

План Вашингтона по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке предусматривает передачу сектора Газа под временное управление технократическими палестинскими властями. Об этом говорится в документе, который опубликовал в понедельник, 29 сентября, Белый дом.

Согласно этому плану, временное управление Газой будет осуществляться властями Палестины под надзором международного органа во главе с президентом США Дональдом Трампом. Сектор Газа получит статус "свободной от террора дерадикализированной зоны".

В случае согласования плана все заложники будут освобождены в течение 72 часов. Члены ХАМАС, готовые разоружиться, получат амнистию или безопасный выезд.

Никого не будут принуждать покинуть Газу, а желающие уехать смогут свободно это сделать и вернуться, уверяет Вашингтон.

При этом Соединенные Штаты инициируют диалог между Израилем и палестинцами, чтобы договориться о политических перспективах "мирного и процветающего сосуществования", цитирует план РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Трамп предложит арабским государствам поучаствовать "в послевоенном плане для Газы", а также направить свои вооруженные силы для формирования "сил стабилизации", которые заменят там израильскую армию.

При этом СМИ узнали о конфликте, который произошел между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху. Утверждалось, что американский президент буквально наорал на израильского премьера, из-за того, что тот, по мнению хозяина Белого дома, врет ему о положении жителей сектора Газа.