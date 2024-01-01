Вдова все еще разговаривает с умершим Левкиным, а дочь не перестает плакать

Владимир Левкин умер 17 ноября 2024 года. Артист больше 20 лет боролся с онкологическим заболеванием. После похорон "нанайца" прошло шесть месяцев. За это время его вдова и дочери не свыклись с мыслью, что Левкина больше нет. До сих пор они каждый день вспоминают Владимира.

На днях дочь певца Ника отметила 13-й день рождения. Праздник вышел грустным. Девочка не могла не вспоминать о папе, ведь это первый ее день рождения без самого близкого человека. Ника даже смахнула слезу, когда мама вынесла торт. Обычно это делал папа.

Вдова же и вовсе продолжает разговаривать с умершим мужем. Она публично обратилась к артисту. "Спасибо тебе за доченьку. Береги нас", — написала Маруся Левкина на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее Ника ошарашила маму, сказав, что не боится поехать выступать в зону военных действий, потому что такой поступок одобрил бы ее отец.

"Мне тут предложили поехать выступить в одно неспокойное место, но уже вместе с дочкой. Она меня спросила: "А там разве не стреляют?" Я ответила, что там, безусловно, есть некое ощущение опасности, и она призадумалась. После этого я спросила: "Не поедешь, страшно?" А она ответила: "Ты что! Поеду, конечно"" — пересказала Маруся разговор с дочерью.