Настоящую золотую осень пообещали москвичам в октябре

Первую половину октября в Москве и Московской области можно назвать периодом настоящей золотой осени, когда и солнце еще порадует, и морозов не будет. Такой прогноз сделала в понедельник, 29 сентября, главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Эксперт рассказала "360.ru", что в конце первой пятидневки октября температура воздуха вернется к климатической норме, хотя "заморозки подпортили очарование сентябрьских дней".

Интенсивные дожди в начале второго осеннего месяца в столице и области не ожидаются, однако возможен небольшой и кратковременный дождь в субботу, 4 октября.

В целом в первой половине октября ночная температура в Москве и области будет положительная, а дневная — около 10-12 градусов тепла. Однако про бабье лето, когда можно даже позагорать на последнем осеннем солнце, можно забыть до следующего года, предупредила Позднякова.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал, что москвичей ждет старое бабье лето. По ночам будет прохладно – от двух до пяти градусов тепла, а дневная температура приблизится к 13 градусам.

При этом про вторую волну бабьего лета в октябре говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он утверждал, что такая волна ожидается в столичном регионе в октябре, а до того Москва и Подмосковье будут находиться в холодной части антициклона.