Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Владимир Путин обратился к россиянам в честь трехлетия со дня референдумов в Донбассе и Новороссии 30 сентября. Президент РФ отметил, что три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников приняли важнейшее решение — быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда.

"Все поставленные задачи мы, безусловно, решим. Обеспечим необходимые условия, чтобы раскрыть колоссальный потенциал Донбасса и Новороссии: промышленный, аграрный, научный, культурный. Чтобы здесь создавались новые семьи, люди растили и воспитывали своих детей и внуков. Чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста", — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что сейчас реализуется масштабная программа социально-экономического развития, по сути – возрождения исторических русских земель. С 2022 года уже построено и отремонтировано свыше 23,5 тысячи различных объектов на Донбассе и в Новороссии.