Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

Сегодня важный день в истории России - День воссоединения Донбасса и Новороссии с нашей страной. Три года назад на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях люди определили свое будущее - и решили быть вместе с Родиной.
С праздником граждан поздравил Владимир Путин. Глава государства отдельно обратился к солдатам и офицерам, поблагодарив их за доблесть и отвагу. Президент отметил: в новых регионах ведется большая работа по восстановлению и развитию инфраструктуры, в которой принимает участие вся страна. По словам президента, все меры направлены на реализацию колоссального потенциала Донбасса и Новороссии.
"Миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее. Сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы. Приняли важнейшее, судьбоносное решение: быть со своим Отечеством, с Россией. Вернуться в родную семью, частью которой они были всегда. Знаю, как трудно сейчас жителям освобождённых городов и посёлков. Много действительно острых, насущных проблем. При этом нужно не только восстанавливать разрушенное в ходе боевых действий, но и приводить в порядок инфраструктуру, которой десятилетиями никто толком не занимался. Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а, по сути, возрождения наших исконных, исторических, русских земель", - отметил Путин.