Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

Сегодня важный день в истории России - День воссоединения Донбасса и Новороссии с нашей страной. Три года назад на референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях люди определили свое будущее - и решили быть вместе с Родиной.

С праздником граждан поздравил Владимир Путин. Глава государства отдельно обратился к солдатам и офицерам, поблагодарив их за доблесть и отвагу. Президент отметил: в новых регионах ведется большая работа по восстановлению и развитию инфраструктуры, в которой принимает участие вся страна. По словам президента, все меры направлены на реализацию колоссального потенциала Донбасса и Новороссии.