Архитектор Победы: Минобороны запустило спецпроект о маршале Василевском

Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося полководца - маршала Советского Союза Александра Василевского. Свой ратный путь он начал еще в Первую мировую. После революции был призван в Красную Армию и во время Великой Отечественной возглавил Генштаб. Именно Василевский разработал план контрнаступления по Москвой, Сталинградской операции и взятия неприступного Кёнигсберга. А потом поставил точку во Второй мировой, за три недели расправившись с миллионной Квантунской армией.

Его называют архитектором Великой Победы. Александр Василевский был начальником Генштаба практически всю войну, и самые важные выигранные РККА сражения не обошлись без его полководческого гения.

К юбилею маршала СССР Минобороны в новом мультимедийном проекте публикует документы из своего архива.

"Выписки из личного дела Александра Михайловича Василевского, также подписанные им документы - это директивы Ставки Верховного главнокомандования, приказы Генерального штаба Красной армии, и также будут ранее не опубликованные документы", - отметила Юлия Венгер, главный документовед по работе со СМИ и общественностью ЦА МО России.

Будущий дважды Герой Советского Союза и кавалер орденов "Победа" родился в многодетной семье священника. Он и сам окончил духовную семинарию. Но началась Первая мировая. Василевский ушел на фронт добровольцем. Дослужился до звания штабс-капитана и должности командира батальона.

"Воевал он очень хорошо. Награжден был рядом императорских орденов. Самая, пожалуй, показательная награда была присуждена ему в 17 году. Награждение солдатским Георгиевским крестом", - рассказал Владимир Афанасьев, главный научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил РФ.

Революция меняет страну, и Василевский по призыву попадает в РККА. Он участвует советско-польской и советско-финской войнах, с отличием оканчивает военную академию. В августе 41-го его назначают замначальника Генштаба. Задача: защитить Москву и отбросить от нее фашистов.

"Он очень много сделал для подготовки контрнаступления. И именно он пошел к Сталину с планом контрнаступления", - отметил Владимир Афанасьев.

Поражение под Москвой стало для нацистов первым с начала Второй мировой. Фактически Генштабом на тот момент руководил Василевский. Его начальник, тоже выдающийся полководец Борис Шапошников, уже тяжело болел и к тому же был эвакуирован в Арзамас. Это он рекомендовал Сталину приглядеться к своему заместителю.

"В июне 1942 года он уже стал начальником Генерального штаба. Он сменил на этом посту маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова, который стал его учителем и привил штабную культуру", - рассказала Юлия Венгер.

А еще дал представление о Генштабе как о "мозге армии", который очень быстро стал умнее и хитрее немецкого. Операцию "Уран" по окружению группировки Паулюса под Сталинградом разработали Василевский и Жуков. И они же писали Сталину о необходимости усилить наши войска.

"Для полного разгрома противника под Сталинградом тех сил, которые имеются под Сталинградом, у обоих фронтов явно не хватает. И они выдвигали свое предложение, с чем и согласился верховный главнокомандующий", - отметила Юлия Венгер.

После победы в Сталинграде Василевский становится маршалом. В звании генерала армии он проходил всего 29 дней. В феврале 45-го вместо погибшего Черняховского берет считавшийся неприступным Кенигсберг, командуя 3-м Белорусским фронтом. А уже после Победы над Германией его посылают на Дальний Восток. За три недели он расправляется с миллионной Квантунской армией, после чего Япония подписывает капитуляцию. Так именно полководческий талант Василевского ставит точку во Второй мировой войне.