Россияне делятся в соцсетях завораживающими фото северного сияния

Красочные кадры северного сияния. Разноцветные всполохи этой ночью могли увидеть жители разных регионов страны.

Небо озарилось над Мурманской, Ленинградской и Архангельской областями. Причудливые узоры смогли наблюдать и рядом с Нижним Новгородом, Ярославлем и Екатеринбургом. Нижняя граница явления проходила на широте Москвы.

Эффектными кадрами поделился в соцсетях российский космонавт Олег Платонов. Он заснял завораживающее зрелище с борта МКС. Сияние началось после небольшой магнитной бури. По словам ученых, оно не только продолжится в ближайшие дни, но и станет ещё ярче.