Песков объяснил нежелание Путина заводить соцсети

Кремль размещает всю необходимую информацию о работе главы государства. Сам же президент России Владимир Путин не заводит личные страницы в социальных сетях, потому что это "не его", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин, тем не менее, присутствует в социальных сетях. Есть администрация, которая это все обеспечивает. Кроме того, в Кремле готовят дайджесты, рассказывают об основных горячих темах, поэтому глава государства в курсе происходящего в соцсетях. Также есть родные, близкие, которые что-то показывают и рассказывают Путину, рассказал Песков.

Ранее президент России объяснял, что не пользуется соцсетями, потому что у него просто нет на это времени. Тяжелый рабочий день главы государства заканчивается так поздно, что, по выражению Путина, он думает только о том, как до постели добраться. А перепоручать кому-то ведение соцсетей российский лидер не хочет, поскольку это будет бессмысленно, формализовано и неинтересно. Официальные страницы Кремля, где каждый день публикуются новости о работе президента, есть в Max и Telegram, "ВКонтакте" и Rutube, передает ТАСС.