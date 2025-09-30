Пенсионерам подготовили доплаты ко Дню пожилых людей

Пенсионеры в шести регионах России получат выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Дополнительные деньги получат жители Приморского края, Ярославской, Рязанской и Челябинской областей, а также Ненецкого автономного округа и Ямала, сообщил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Федеральных массовых выплат не предусмотрено, дополнительные выплаты пенсионерам – это региональная инициатива. Размер и условия получения зависят от решений местных властей и действующих социальных программ.

В Москве спецвыплат ко Дню пожилого человека нет, так как поддержка распределена по отдельным программам для различных категорий граждан, объяснил РИА Новости парламентарий.