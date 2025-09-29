Актрису Николь Кидман бросил муж

В американском шоу-бизнесе случилась сенсация. Стало известно, что известная голливудская актриса Николь Кидман разводится с мужем, исполнителем и музыкантом Китом Урбаном, после 19 лет брака. Как утверждает TMZ, инициатором развода стал именно супруг знаменитой артистки.

По некоторым данным, Кит Урбан съехал от жены еще в начале лета. Отмечается, что Николь Кидман приложила все силы, чтобы сохранить брак, но ей этого не удалось. Один из источников сообщил: "Кит приобрел собственную резиденцию в Нэшвилле и съехал из семейного дома". Отметим, что тот тоже находится в Нэшвилле.

Меж тем в Сети бурно обсуждают новость. Особо наблюдательные интернет-пользователи говорят, будто у пары все шло к разводу. В частности, в последний раз Николь Кидман и Кит Урбан вместе выходили в свет в конце июня. До этого они выступили на церемонии вручения премии Country Music Awards 2025 во Фриско, штат Техас, 8 мая. Ничто не говорило о том, что у супругов проблемы: Кидман и Урбан были без ума друг от друга, они хихикали и держались за руки на глазах у публики.

Однако в августе на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Николь Кидман выкладывала фотографии с отдыха, на которых была запечатлена с дочками Санди Роуз и Фэйт Маргарет. Что касается снимков с мужем, то Николь выкладывала их лишь в начале лета, когда поздравляла его с годовщиной свадьбы.

Интересно, что в июле Кит Урбан резко закончил интервью, когда у него спросили, как он относится к постельной сцене Николь Кидман с актером Заком Эфроном в ленте "Семейное дело", которая вышла на экраны в 2024 году, указывает Page Six.

Также общественность обратила внимание, что актриса не сопровождает мужа в его гастрольном туре, а он не посещает с ней светские мероприятия.