Уиткофф связал новый план Трампа по Газе с Украиной

Реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа стабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и даже может оказать положительное влияние на урегулирование конфликта на Украине.

Такое мнение озвучил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в интервью Fox News. По его словам, оба конфликта нуждаются в мирном урегулировании.

"Президент хочет видеть мир повсюду. Может, даже, будет применено к России и Украине", - сообщил он.

Инициативу Трампа по Газе поддерживают как государства Персидского залива, так и страны ЕС.

Ранее США предложили план по урегулированию конфликта в секторе Газа, состоящий из 21 пункта. Он включает в себя, в частности, отвод израильских сил прекращение огня, освобождение заложников, обмен пленными, ввод полицейских сил для стабилизации остановки. Члены ХАМАС, сдавшие оружие, получат амнистию. Управление сектором перейдет к временному технократическому палестинскому комитету.