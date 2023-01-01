Ольга Орлова рассказала о тяжелой беременности: "У меня кровь шла из носа, из горла — отовсюду"

Ольга Орлова стала новой гостьей программы Натальи Подольской "Ваша Наташа". Она откровенно рассказала о личной жизни. В частности, Орлова призналась, что первая беременность настолько тяжело протекала и завершилась сложными родами, после чего у нее надолго пропало желание иметь детей.

"Знаешь, как утро начиналось? Я просыпалась и бежала в туалет, потому что у меня кровь шла из носа, из горла — отовсюду", - сообщила Орлова.

Сын Артем появился в первом браке певицы с бизнесменом Александром Кармановым. Однако эти отношения долго не продлились. Лишь спустя 20 лет певица снова обрела счастье в личной жизни, встретив Валерия Маслова, который стал ее вторым мужем. От него она родила дочь Анну. Причем попытки забеременеть и родить Ольга предпринимала в отношениях с Валерием не единожды, однако они завершались выкидышем.

Лишь зимой 2023 года Орлова и Маслов стали родителями. На тот момент Ольге было уже за 40. По словам ведущей, беременность протекала на удивление легко и беспроблемно. "Если бы я носила и рожала так, как получилось с Аней, я бы 25 человек родила", - призналась Ольга.

Крестной матерью девочки стала коллега Орловой, ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина. "Она лучшая крестная мама, лучшая из лучших. Почему? Потому что, если с тобой вдруг что-то случается, ты можешь положиться на этого человека. И я уверена, что, если завтра меня не станет, Ксюша даст Ане не меньше, а, может, даже больше, чем своим детям, и для меня это показатель", - сообщила певица.