Собянин сообщил об итогах благоустройства на юго-западе Москвы

О реализации программы благоустройства в четырёх районах на Юго-Западе столицы рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Так, в Бутовском лесопарке появился новый сквер с зонами для баскетбола, волейбола и тенниса. Для юных посетителей сделали детские площадки в эко-стиле с верёвочными комплексами и батутами.

В Ясеневе на Ясногорской улице создали современный спортивный кластер, центральное место которого занимает футбольное поле с трибунами и беговыми дорожками. Рядом - шахматные столы, тренажёры и игровые зоны, одна из которых стилизована под дирижабль.

Также преобразились несколько дворовых территорий в Конькове и Ломоносовском районе.

