Дети пострадали от давки при выходе из школы в Иркутске

В Иркутской области начали проверку после сообщений о давке в школе, в результате которой пострадали несколько учеников.

Инцидент произошел в школе №19 в городе Иркутск. У всех школьников одновременно закончились уроки, и они всей гурьбой кинулись в раздевалку. Возле гардероба образовалась давка. Ученики получили травмы, один мальчик сломал руку, пишет telegram-канал Mash. Пострадало школьное имущество.

Как рассказала РЕН директор школы, занятия были сокращены из-за перебоев в работе столовой. По санитарным нормам без горячего питания дети не могут находиться на уроках более четырех часов

Региональный СКР начал проверку по статье о халатности. Школу проверяет прокуратура.

Уроки закончились одновременно примерно у двух тысяч человек, пишет местное издание Ircity. Как отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, подобное в школе №19 происходит почти ежедневно, администрация не предпринимает никаких мер.