Командование ВСУ перебросило в Купянск Харьковской области новые резервы, в том числе элитные подразделения пехоты. Несмотря на это, украинские войска несут значительные потери как личного состава, так и техники, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По данным Кимаковского, в Купянске остаются около 2,5 тысячи жителей. Украинские военные блокировали их в городе, препятствуя эвакуации мирных граждан. Их ВСУ планирует использовать, по традиции, в качестве живого щита, передает ТАСС.

Боевики устраивают огневые позиции в жилых домах. В эти же дома, в подвалы, украинские военные сгоняют мирных граждан. Как отмечают военные эксперты, Киев осознает неспособность удержать город под контролем и бросает последние силы, чтобы удержать обвал фронта. Российские войска тем временем формируют котел вокруг подразделений ВСУ.