13 марта Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) сообщила, что вышла замуж за своего возлюбленного Исаака Виджраку. Влюбленные официально оформили отношения еще в сентябре прошлого года в Испании.

А 14 февраля пара устроила красивую церемонию на Мальдивах. Интересно, что ни на росписи ни на райских островах не было толпы гостей. Ани и Исаак предпочли эти дни провести только с самыми близкими.

Вообще детали личной жизни Лорак не любит раскрывать. Так, в августе певица прибыла на фестиваль "Новая волна". Ее сопровождал супруг. Однако по какой-то причине артистка предпочитала держать его подальше от камер.

А теперь и вовсе пошли слухи о проблемах в браке Лорак и Виджраку. Причем повод дала сама Ани. На официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала фото знаменитого рисунка, на котором запечатлена девочка, отпустившая шарик в виде сердца. Популярная певица никак не подписала кадр, однако в Сети некоторые пользователи предположили, что таким образом Ани Лорак намекнула на расставание с мужем.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)