В зоне спецоперации российские войска прорвали оборону неонацистов на ещё одном стратегическом участке в Днепропетровской области. Идёт штурм посёлка Вербовое, который ВСУ превратили в крупный опорный пункт. Часть наших подразделений обошли вражескую линию укреплений с востока. Успехи и в районе Красноармейска. Группировка противника не может пополнять резервы и рискует оказаться в полном окружении.

В районе Красноармейска и Димитрова для боевиков ВСУ фактически готовится огромный котел. На этом участке фронта в воздухе круглосуточно наши разведывательные и ударные беспилотники подразделений Южной группировки войск. Важнейшие цели - замаскированные антенны - ретрансляторы. После их уничтожения противник лишается связи и возможности наносить удары по нашим позициям, и штурмовые группы продвигаются вперед.

На подступах к Красноармейску работают снайперы группировки "Центр". Поддерживают штурмовиков, а также уничтожают воздушные цели. Расширяется территория, освобожденная от боевиков ВСУ в Сумской области. Огонь по позициям националистов ведут расчеты орудий М-46.

День за днем противника неуклонно оттесняют от рубежей России, чтобы обеспечить безопасность мирного населения приграничных регионов. В Днепропетровской области расчет орудия Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ. Также постоянно огонь ведется по пунктам управления БПЛА противника.

А наши операторы ударных дронов не дают противнику фактически поднять головы. На земле уничтожают огневые точки. Вот разведывательный беспилотник "Суперкам" обнаружил орудие ВСУ. И через считанные минуты его поразил барражирующий боеприпас "Ланцет". А в воздухе постоянно идет охота за тяжелыми вражескими гексакоптерами.