Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 4-летней Вики Ионовой

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о четырёхлетней Вике Ионовой из Санкт-Петербурга. У девочки тяжёлый диагноз - плексиформная нейрофиброма. Это опухоль периферийной нервной системы. Новообразование сдавливает лёгкое, причиняя Вике сильную боль. Поэтому ей очень трудно дышать. В любой момент состояние ребёнка может усугубиться. Опасность опухоли ещё и в том, что она может перерасти в злокачественную. Вика срочно нуждается в специальной системной терапии очень дорогим препаратом. Стоит лечение более двух с половиной миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Вики. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Вика уснула, а родителей не отпускает тревога. К девочке постоянно подходит мама или папа - убедиться, что она дышит. Остановки дыхания уже были, и сама мысль о том, что дочь может не сделать следующий вдох, держит семью в постоянном страхе.

У девочки редкое генетические заболевание - нейрофиброматоза первого типа. Оно вызвало появление плексиформной нейрофибромы — опухоли, которая оплела нервы возле позвоночника. Новообразование уже сдавливает легкое, затрудняя его работу.

Болезнь начала проявляться в раннем возрасте - характерными пятнами. "У нас Вика родилась недоношенной на 33 неделе. Пятна на теле "кофе с молоком", они очень влияют на организм. Могут повлиять на все органы. Влияют на спинной мозг, на позвоночник", - рассказала Анна Ионова, мама Вики.

Опухоль пока доброкачественная, но в любой момент всё может измениться. Рождение раньше срока и редкое заболевание очень повлияли на ребенка: в свои четыре девочка не ходит и не разговаривает.

"Есть такая надежда у нас, что... Даже видно по ней... Я смотрю на нее и всегда жене говорю: "Она будет говорить, она будет ходить, она будет бегать вместе с сестренкой Елизаветой". Ничего не потеряно. Все будет хорошо. Все будет хорошо!" – говорит Андрей Ионов, папа Вики.

В это очень верит и шестилетняя Лиза - она очень переживает за сестру. Сейчас Вика получает временную терапию, но это не дает результата. Помочь девочке может только таргетный препарат, который блокирует рост опухоли. Начать лечение критически важно сейчас, пока новообразование доброкачественное, и состояние ребенка стабильно. Но стоит спасительное лекарство очень дорого - более двух с половиной миллионов рублей. Семья просит о помощи.

"Я знаю, что в мире нашем есть много хороших, добрых людей. Я хочу попросить этих людей, с любовью к ним, если будет возможность у них такая, то помогите нам, пожалуйста, с этими денежными средствами, потому что мы очень вам благодарны", - отметил Андрей Ионов, папа Вики.

Что чувствует Вика, можно понять, заглянув в её большие синие глаза. Компрессия внутренних органов и тканей причиняет боль, но девочка не сдается. Родители молятся, чтобы лечение началось вовремя. Потому что больно даже представить, что смех дочери может оборваться.

Ещё раз напомним - с каждым днём опухоль растёт, всё больше сдавливая лёгкое. Начать терапию Вике нужно как можно скорее - и ваша помощь необходима прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Виктории Ионовой, программа 2381