Лавров преподнес Японии в ООН тайный неприятный сюрприз

Пока весь мир следил за громкими заявлениями с трибуны ООН президента США Дональда Трампа, Россия тихо преподнесла неприятный сюрприз Японии. Глава российского МИД Сергей Лавров предложил вариант реформирования Совета Безопасности организации за счет увеличения представительства Азии, Африки и Латинской Америки.

Как поясняет китайское издание Baijiahao, Россия также поддержала заявки Бразилии и Индии, претендующих на статус постоянных членов Совбеза. Предложения Лаврова вызвали негодование в Японии, которая также хочет получить место постоянного члена СБ - однако российский вариант реформы фактически закрывает эту возможность для Токио.

Издание отмечает, что предложение Лаврова звучало максимально конструктивно. С точки зрения авторов, это был поистине искусный дипломатический жест: в результате мечты Японии стать постоянным членом СБ ООН так и останутся мечтами.