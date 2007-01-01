ФСБ задержала жителя Мордовии по подозрению в госизмене

Восемнадцатилетнего жителя Мордовии задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Злоумышленник по заданию военной разведки Украины привлекал подростков для поджогов релейных шкафов на железной дороге.

Гражданин России 2007 года рождения через Telegram установил контакт с представителем ГУР Минобороны Украины. Он согласился за денежное вознаграждение заниматься поджогами релейных шкафов, расположенных вблизи железнодорожных путей на территории Мордовии..

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемый привлек к преступной деятельности несовершеннолетних жителей региона. Он отправлял своему куратору фото и видео, подтверждающие выполнение задания, с координатами мест преступлений, передает ТВЦ.