С семье Муцениеце и Дранги пополнение

Агата Муцениеце и Петр Дранга поженились 25 августа. Влюбленные сыграли свадьбу в кругу самых близких. Говорят, пара потратила на торжество несколько миллионов рублей. Интересно, что актриса предстала перед гостями в наряде, который максимально не привлекал внимание к ее изменившейся фигуре.

Аккордеонист-виртуоз сделал предложение актрисе еще в мае. Вскоре после этого Агата перестала скрывать третью беременность, слухи о которой до этого ходили на протяжении нескольких недель. Актриса объявила, что ждет ребенка, опубликовав кадры фотосессии, в которой приняли участие ее избранник и дочь Мия. Сама Агата позировала в нарядах, облегающих фигуру и не оставляющих сомнений, что в актриса беременна.

Меж тем Муцениеце объявила о пополнении в семье. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала кадры, на которых запечатлен щенок американского стаффордширского терьера. Многочисленные поклонники в Сети сделали вывод, что артистка и ее муж музыкант завели собаку.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Впрочем, особо наблюдательные интернет-пользователи снова уличили Агату Муцениеце в намеке на бывшего мужа Павла Прилучного. Дело в том, что у актера есть собака, причем она как раз такой же породы, что и щенок артистки.