Кубанского атамана заподозрили в хищении гумпомощи для СВО

Бывшего замгубернатора Краснодарского края, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова задержали по подозрению в крупном хищении гумпомощи для военной операции.

Следствие выяснило, что его подчиненные готовили подложные документы, чтобы скрыть следы преступления, передает ТАСС. При этом казаки-добровольцы, которые отправились на фронт, испытывали острую нехватку снаряжения и обмундирования. Военные были вынуждены покупать все за свой счет.

Как ожидается, во вторник суд изберет Власову меру пресечения.

Накануне Власов заявил, что сложил с себя с себя полномочия вице-губернатора и решил уйти в зону боевых действий в составе бригады "Кубань".