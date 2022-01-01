ВС России освободили за год более 200 населенных пунктов в ДНР

Адресную поддержку и гуманитарную помощь оказывают власти жителям освобожденных населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. За год под контроль ВС России перешли более 200 сел и городов в новом российском регионе, сообщил сенатор от ДНР Александр Волошин.

Сенатор рассказал, что после освобождения населенного пункта жителей временно направляют в специально оборудованные пункты временного размещения. Граждане получают медицинскую помощь, горячее питание, одежду и предметы первой необходимости. В ПВР жители могут получить все необходимые социально-бытовые и медицинские услуги, включая психологическую поддержку и юридическое консультирование, передает ТАСС.

Референдумы по вопросу вхождения в состав России прошли в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. Президент России Владимир Путин 4 октября подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.