Интимная причина развода Николь Кидман и Кита Урбана

Сегодня, 30 сентября, стало известно о разводе голливудской актрисы Николь Кидман и кантри-певца Кита Урбана спустя 19 лет брака. Говорят, инициатором расставания стал именно музыкант. Новость стала шоком для артистки.

А теперь появились детали сенсационного разрыва. Как передает Daily Mail, причиной развода стали недостаток близости и плотный рабочий график артистов. "Кит толком и не видится с Николь: то она на съемках, то он на гастролях", - утверждает человек из близкого окружения пары.

Говорят, Кит Урбан очень недоволен этим обстоятельством, поэтому однажды вызвал супругу на разговор. Кидман якобы была удивлена таким наскоком от мужа. "Она была застигнута врасплох, но посмотрим, как все сложится во время праздников и его предстоящего дня рождения. Им есть над чем поработать", - рассказал инсайдер.

И все же в близком кругу высказали надежду, что после серьезного разговора Николь и Кит смогут восстановить отношения. К тому же у пары дочери 17 и 14 лет. "Между ними была большая любовь, и они, возможно, не разведутся. Они прожили вместе много лет, так что есть вероятность, что они смогут помириться, но в том виде, в котором они сейчас, они не пара", - сообщили друзья артистов.