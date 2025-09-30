Мерц начал крестовый поход против фон дер Ляйен

Фридрих Мерц хочет, чтобы Германия снова принимала самые важные решения в Европе. Канцлер ФРГ заявил об этом своим коллегам-правоцентристам на недавних встречах. Как сообщил агентству Bloomberg дипломат, присутствовавший при выступлении, вывод очевиден: Мерц берет ситуацию под свой контроль.

Подчеркивается, что такая позиция ставит канцлера на путь столкновения с Урсулой фон дер Ляйен, высшим должностным лицом Европейского союза. В последние годы фон дер Ляйен укрепила свою власть в Европейской комиссии, придерживаясь более ориентированного на Брюссель подхода к постоянным кризисам на континенте. Однако сейчас Мерц пытается вернуть власть в свои руки, публично критикуя главу ЕК по таким вопросам, как торговля, бюджет ЕС, экологическая политика и оборона.

Выступая перед лидерами бизнеса в пятницу, Мерц прямо призвал присутствовавших "вставлять палки в колеса этой машине в Брюсселе". Крестовый поход канцлера имеет серьезные последствия для ЕС. В то время как фон дер Ляйен медленно приближает ЕС к федеративному будущему, Мерц хочет остановить этот импульс, пересмотреть ключевые политики ЕС и восстановить власть национальных правительств над брюссельской бюрократией, заключают эксперты.