Роман Товстик развелся с женой и отдал ей недвижимость на сотни миллионов

Сегодня, 30 сентября, стало известно, что предприниматель Роман Товстик оформил развод с супругой Еленой, которая родила ему шестерых детей. Согласно брачному договору, Елене достался особняк за 600 миллионов рублей и еще несколько объектов недвижимости.

Но Товстики все равно будут судиться, утверждает SHOT. Предметом спора стали имущество и алименты. Сообщается, что старшие дети временно будут жить с Романом, младшие — с Еленой. Товстики состояли в браке 22 года.

К слову, несколько дней назад оформила развод с ведущим Дмитрием Дибровым его четвертая супруга Полина. Говорят, эффектная рыжеволосая красотка увлеклась соседом, миллиардером Романом Товстиком, и объявила о новых чувствах мужу. Тот якобы согласился отпустить жену при условии, что она сама подаст на развод и объявит об этом их троим сыновьям.

В результате Дибровы тихо и мирно оформили расставание. В этой семье обошлось без скандалов и дележки имущества. В настоящее время Полина съехала от Дмитрия и живет отдельно в особняке по соседству, который, что интересно, снимает для нее бывший супруг.