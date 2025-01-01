Работа стриптизершей и тяжелый развод с Антипенко: как живет звезда "Не родись красивой" Юлия Такшина

Актриса Юлия Такшина сначала покорила столицу как танцовщица стриптиз-клуба под псевдонимом Багира. Правда, об этом Юля вспоминать не любит. Ведь когда она переехала в Москву из Белгорода, то мечтала совсем о другом. Вот что она говорила в своих старых интервью.

"Я поступить хотела в МГУ на факультет журналистики. Я провалила экзамены, год провела на подготовительных курсах и только потом поступила. Проучившись два года, бросила, начала танцевать с нашими звёздами", - рассказывала Такшина.

Такшина действительно работала в балете у Олега Газманова. Но гастроли были непостоянными, так что денег катастрофически не хватало. А потом Такшина попала в стриптиз-клуб.

Но денег Такшиной было мало, а она хотела славы, только не эротической, а актёрской. В 22 года, когда обычно студенты оканчивают вузы, Юля только решилась поступать в театральное училище.

"Она как-то так вот была в каком-то эффектном костюме, то ли она сейчас с репетиции приехала, эффектно выглядела. Да, производила впечатление. Испугался: "А что вам надо?" Говорит: "Хочу поступать в Щукинское училище" - вспоминает актер, педагог Александр Назаров.

Именно Александр Назаров разглядел в Такшиной актёрский талант и взял к себе на курс. Он же потом помог ей попасть на кастинг сериала "Не родись красивой", где Юлия и получила роль стервозной секретарши Виктории Клочковой. Этот проект сделал Такшину популярной и востребованной в профессии. И не только.

На съёмочной площадке Юля нашла любовь. Её избранником стал исполнитель главной роли - Григорий Антипенко. Актёры шесть лет прожили в гражданском браке, родили двух сыновей. Но потом, увы, расстались. Ходили слухи, что это произошло, когда Антипенко узнал о сомнительном танцевальном прошлом своей возлюбленной. Пикантные снимки в мужских журналах и видео с эротических шоу до сих пор можно найти в Сети.

"Как бы там ни сложилось дальше, это была любовь, и они достаточно долго были вместе. И я очень рад, что это было у них, и у них есть два замечательных сына, Ваня и Федя", - говорит Назаров.

С тех пор Такшина тщательно скрывала личную жизнь. Но в 2025 году актриса появилась на красной дорожке в сопровождении мужчины. СМИ тут же вычислили, что новый возлюбленный актрисы - некий бизнесмен по имени Алексей, далёкий от мира шоу-бизнеса. Его, похоже, ничуть не смущает слава избранницы, ни настоящая, ни прошлая.

По материалам программы "10 самых" на канале "ТВ Центр"