СВР: Киев готовит новую резонансную провокацию

Украина и Польша готовят совместную резонансную провокацию против России.

Цель провокации – втянуть Европу в открытое вооруженное противостояние с Россией, заявили в Службе внешней разведки (СВР) во вторник. Срежиссированная операция будет имитировать атаку на объект критической инфраструктуры Польши.

"На этот раз интрига должна разворачиваться вокруг заброшенной на польскую территорию диверсионно-разведывательной группы, якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии", - сообщили в службе.

Затем члены группы "выступят перед прессой" и признаются в якобы попытках дестабилизировать обстановку в Польше.