Адвокат раскрыл детали развода Романа Товстика

Сегодня, 30 сентября, стало известно, что миллиардер Роман Товстик оформил развод с супругой Еленой, с которой прожил в браке более 20 лет и родил шестерых детей. Деталями того, как прошел процесс и чем завершился, поделился адвокат Товстика Филипп Рябченко.

По его словам, бывшие супруги сумели договориться о разделе имущества и о воспитании детей. Так, старшие наследники будут жить с Романом, младшие - с Еленой. Причем Товстик, как и прежде, будет оплачивать их счета.

"Ей предусмотрена достаточно внушительная выплата ежемесячная, если захочет, сумму она сама расскажет. Во-вторых, алименты. И пока дети проживают в доме, дом тоже будет оплачиваться", - сообщил адвокат Товстика.

Причем он подчеркнул, что когда дети вырастут и покинут дом, то Елена может его сдавать или продать. Также адвокат уточнил, что Елене досталось и "дополнительное имущество", которое тоже можно сдавать и иметь неплохой доход, передает Super.

Отметим, что на судебном процессе Романа Товстика не было. По некоторым данным, вместе с новой возлюбленной Полиной Дибровой он отдыхает в Турции.