Звезду "Форсажа" объявили в розыск

Полиция города Атланты, штат Джорджия, объявила в розыск Тайриза Гибсона. Американский актер и музыкант известен по роли Романа Пирса во франшизе "Форсаж".

Как пишет Daily Mail, Гибсон объявлен в розыск из-за подозрений в жестоком обращении с животными. На него пожаловались соседи, которые заявили, что звезда Форсажа позволяет своим собакам свободно гулять по району.

Соседи актера не менее пяти раз обращались в полицию. 18 сентября одна из собак Гибсона, пес породы кане-корсо, напала на соседского спаниеля. Позже хозяин спаниеля обнаружил его мертвым на своем участке со следами укусов и позвонил в полицию. Сам актер сейчас отдыхает в Дубае.