Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 67-й мотострелковой дивизии с успешным освобождением населенного пункта Кировск в ДНР. Он отметил, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно продвигается вперед, улучшая положение наших войск.

До этого российские военные освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР. Отметим, что Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы взяли Дерилово и Майское в ДНР, а также Степовое в Днепропетровской области.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.