Сломали собственные жизни: что ждет поджигателей железнодорожной инфраструктуры

ФСБ задержала пособника украинских неонацистов, который устраивал поджоги на железнодорожных объектах в Мордовии. Радикал действовал не один, для совершения диверсий также использовал несовершеннолетних. С кураторами из Киева общался при помощи иностранного мессенджера. Теперь экстремиста ждёт тюрьма.

Молодому человеку - восемнадцать. Согласно материалам уголовного дела, в столь юном возрасте он стал агентом главного управления разведки Украины. С куратором познакомился в мессенджере. И согласился выполнять поступающие ему задания - поджигать релейные шкафы, расположенные вблизи железнодорожных путей в Мордовии. Эти видеокадры служили отчётом о проведённой диверсии. Для их съёмок парень привлекал несовершеннолетних приятелей.

Согласно выписке с банковского счёта, за несколько поджогов молодой человек в общей сложности получил чуть более 40 тысяч рублей - сумма, за которую он теперь надолго может оказаться за решёткой.

В ФСБ напоминают: украинские спецслужбы стараются активно вербовать россиян, в том числе молодёжь, обещая баснословные заработки. Поджоги релейных шкафов на железной дороге, которые отвечают за управление движением поездов - одно из самых распространённых заданий. Таким террористическим методом киевский режим пытается нарушить внутреннее железнодорожное сообщение в нашей стране.

Так, в Саратовской области в августе были задержаны трое подростков, которые подожгли три шкафа на перегоне между станциями Анисовка и Сазанка. В июле под арестом оказались двое граждан России и уроженец Средней Азии. Также по заданию украинских кураторов готовили поджоги объектов транспорта и связи в Краснодарском крае.

Зимой поджигателей поймали в Свердловской области. Группа подростков подожгла релейный шкаф на железной дороге - на участке перегона Красноуфимск - Зюрзя. Тогда же террориста задержали в Подмосковье. Местный житель по заданию СБУ уничтожил военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад предприятия, которое производило продукцию для нужд Минобороны.

За подрывную деятельность ему обещали поддельные документы для выезда в Европу, однако после последней диверсии украинский куратор перестал выходить на связь. Никто из этих людей больших денег так и не увидел, но зато полностью сломал собственную жизнь, попав надолго за решётку.