В Москве наградили лауреатов чемпионата творческих компетенций "Арт Мастерс"

Победителей и призёров шестого сезона Национального открытого чемпионата творческих компетенций "Арт Мастерс" сегодня чествуют в Москве. Это соревнования для специалистов в области кино, музыки, телевидения и дизайна,

В Бетховенском зале Большого театра прошла торжественная церемония. Награды получили 60 лауреатов в 20 номинациях. Им вручили денежные сертификаты, которые можно потратить на образование, реализацию проектов и приобретение оборудования.

А вечером пройдёт грандиозный гала-концерт, в программу которого войдут самые яркие работы финалистов, а также состоится вручение премии "Великие мастера" легендарным работникам закулисья.