В Москве стартовали работы по промывке важных транспортных объектов

Первые заморозки пришли в Москву. Сегодня рано утром на Балчуге было минус 0,2 градуса. А в районе Бутово - почти минус два.

Ну и в преддверии зимы в Москве начались работы по промывке важных транспортных объектов. Так, сегодня очищали Лефортовский тоннель. Применяют спецтехнику. А также щётки и шампунь.

Чтобы выбить запёкшуюся между плитами грязь, воду подают под давлением. Теперь этот объект будут мыть уже весной. Работы проводили специально ночью, когда на Третьем транспортном кольце мало машин.