МЧС проведет в Москве масштабную проверку систем оповещения населения

Завтра, 1 октября, по всей стране, в том числе в Москве, зазвучат сирены. Так МЧС будет проводить масштабную проверку систем оповещения населения.

В частности, проверят как работают электросирены и громкоговорители. Кроме того, основные телеканалы ненадолго прервут свой эфир, чтобы включить трансляцию предупреждения: "Внимание всем!"

В МЧС просят жителей не поддаваться панике, а услышав характерные звуки, по возможности включить телевизор, чтобы прослушать информационное сообщение. Напомним, такая проверка систем проводится в нашей стране регулярно.