Житель Королёва устроил у себя дома наркоплантацию

Семь килограммов марихуаны, несколько тысяч долларов и неизбежное наказание. Это не реклама голливудского фильма, а будни наркодилера. Сегодня в Королёве сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил у себя дома наркоплантацию. Зачем агроному-любителю такой урожай? И что ещё обнаружили следователи в соседнем гараже?

К визиту гостей хозяин дома оказался явно не готов. Разбросанные по квартире пакеты, пятилитровые канистры и изящно свисающие с потолка сухие, подмосковные полицейские не оценили. Пришлось назначать генеральную уборку. От неожиданности 50-летний мужчина сначала даже потерял дар речи.

Подходил к производству серьезно - сам выращивал, сушил и упаковывал. Творческий беспорядок обнаружили и в соседнем гараже, больше похожем на лабораторию.

На допросе задержанный пояснил, употребляет давно, а вот выращивать и распространять начал около 2 лет назад. Судя по изъятым наличным средствам, а это порядка 2 миллионов рублей и 9 тысяч долларов, дела у подозреваемого шли в гору.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств". Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.