Историко-архивный институт РГГУ отмечает 95-летие

Сохраняя время! Сегодня Российскому историко-архивному институту исполнилось 95 лет. Его создавали, чтобы собирать документы огромной страны. А еще здесь учат понимать историю. Студенты не только корпят над архивами, но и активно участвуют в экспедициях. И готовы к работе с использованием новых технологий.

За этими стенами словно старинная школа магии, только готовят здесь вовсе не волшебников, а хранителей истории. Это Историко-архивный институт. Когда-то здесь был центр русского просвещения — Книгопечатная палата.

Эти стражи Печатного двора — не просто украшение. Лев, считают многие, символ знания. Единорог — умения пронести его сквозь века. Именно здесь в 1564 году родилась наша первая датированная книга — "Апостол". Преподаватели уверены: если профессия архивиста тебя нашла — это навсегда.

"Увидел подписи Петра I, Екатерины II, Суворова и естественно после общения с этими документами мне ничего больше и не хотелось, как только идти в историко-архивный институт. Потому что это подлинная история", - рассказывает Дмитрий Абрамов, доцент историко-архивного института, заведующий учебно-научным центром региональной истории краеведения и москвоведения.

Институт основали в 1930-м. Первый в мире вуз, который изучал исключительно архивное дело. Его создавали, чтобы собрать и сохранить документы огромной страны после революции. И до сих пор здесь учат не зубрить даты, а понимать суть истории. Студенты не просто сидят в архивах — они ведут раскопки, участвуют в экспедициях.

А в этой мастерской работают реставраторы. Говорят, их профессия - это и искусство, и точная наука. Два факультета, полторы тысячи студентов. Сегодня архивист работает уже в новых условиях — цифровые технологии, оцифровка документов, интеллектуальные системы.

"Мы наших студентов готовим к тому, чтобы они свои навыки и умения реализовывали в новой реальности - умели работать в новых условиях, когда все связано с новыми технологиями, с новыми способами передачи информации, надеюсь, что мы делаем это успешно. Потому что наши выпускники находят место на рынке труда", - пояснил Филипп Тараторкин, директор Историко-архивного института РГГУ.

И все это благодаря глубоким запасам знаний в самых различных дисциплинах. Потому что главный козырь выпускников — умение разбираться в любых даже подчас неожиданных областях.

"Сфрагистика, ономастика, топонимика, картография, историческая метрология. Вот это все еще в 40-х годах в исследовании этих вспомогательных исторических дисциплин лучшим был историко-архивный институт", - отметил Андрей Логинов, ректор РГГУ.

95 лет для истории, которую здесь хранят, всего лишь миг. Но для института — целая эпоха. Эпоха под знаком Льва и Единорога. Знания и Памяти. И пока эти символы на фасаде, можно быть спокойным: связь времён не прервётся.