В Пушкинском музее открылась выставка старинных шпалер

В Пушкинском музее открылась выставка редких шпалер 16-18-го веков. Огромные безворсовые ковры, которые позже назовут знакомым словом "гобелен", согревали холодные стены замков и рассказывали о важных исторических событиях.

На Волхонке - царство шпалер. Уникальных, величественных, периода расцвета. Самые ранние датируются 16-м веком. Есть и знаменитые на весь мир - как "Август". И настоящие открытия. Шпалеру "Триумф Помпея" мало кто видел даже из искусствоведов.

Художник не известен, но изучать полет мысли брюссельских мастеров будет интересно даже ребёнку. Кураторы говорят - здесь много несуразностей. Ромул и Рэм - близнецы-братья - почему-то разные по возрасту. Воины - размером со слона. И с историческими деталями не всё в порядке.

"Мы видим ворота Рима. И там много-много разных воинов. Вообще-то Плутарх пишет, что воины были недовольны тем, что нельзя въехать в Рим на слонах. И как-то они роптали. Я не уверена, что здесь такой ропот изображен", - рассказала Елена Пильник, старший научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Полтысячелетия назад в этом наверняка был скрытый смысл. Шпалеры на протяжении веков являлись мощным средством пропаганды. Картоны к ним создавали Рафаэль, Рубенс, Пуссен. Статусность сочеталась с практичностью. Электрообогревателей тогда не было. А шпалеры обеспечивали покой и уют.

"Они были бешено популярны в узких кругах. Карл V, император Священной Римской империи, который не имел постоянной резиденции и путешествовал по своим необъятным владениям, он просто возил с собой портативный тронный зал, который состоял из шпалер", - отметил Илья Доронченков, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по научной работе.

У каждой из этих шпалер - своя судьба. По ним можно изучать историю искусств и то, как менялись вкусы. К 18 веку шпалеры всё больше похожи на живописные картины, а их роскошные бордюры - на рамы. В веке 19-м антиквары нещадно резали их на части, поскольку спрос был. А вот разместить таких гигантов подчас было негде.

В Пушкинском впервые позволят увидеть то, что скрыто. "Когда музеи или коллекционеры приобретают шпалеры, они обязательно интересуются тем, как выглядит оборот. Потому что по нему можно понять, насколько выцвело полотно с лицевой стороны. Вот как выглядит шпалера с оборота. Не каждый это видел в своей жизни", - говорит Елена Пильник.

И здесь же поведают о том, как непросто они создавались. "Это произведение искусства, которое начинается с природных растительных красителей, которые добывают из растений - червецов. Перерабатывают. Затем с помощью природных красителей выкрашивают в такие цвета ткани, нити", - рассказал Игорь Бородин, художник-реставратор высшей категории ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Процесс был длительный. Тем ценнее профессионализм реставраторов, которые восстанавливают шпалеры максимально бережно. Стежок за стежком. И именно здесь и сейчас можно оценить и их труд, и замысел кураторов выставки. Для которых шпалеры действительно - благороднейшие из тканей.