В России стартовала акция "Храня традиции предков", организованная в рамках проекта "Культура для школьников" и Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов России.
Конкурс пройдет в трех номинациях:
Для участия в акции ребятам необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций в формате эссе, видеоролика или проекта-презентации на выбор и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ.
Прием заявок завершится 4 ноября 2025 года в День народного единства.