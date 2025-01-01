В России стартовала акция "Храня традиции предков", организованная в рамках проекта "Культура для школьников" и Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов России.

Конкурс пройдет в трех номинациях:

"Живое наследие" (участники расскажут, что уже знают о традициях малочисленных народов); "Наследники мудрости" (специальная номинация для школьников-представителей коренных малочисленных народов, которые расскажут о своей самобытной культуре); "Шаги навстречу культуре" (ребятам предлагается поразмышлять над тем, какую роль играет культура каждого народа в сохранении нематериального этнокультурного достояния нашей страны и что может сделать любой человек для сохранения уникальных народных традиций).

Для участия в акции ребятам необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций в формате эссе, видеоролика или проекта-презентации на выбор и оставить свою заявку на участие в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ.

Прием заявок завершится 4 ноября 2025 года в День народного единства.