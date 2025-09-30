От российских АЗС могут потребовать снижения цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки сетей автозаправочных станций (АЗС).

Меры связаны с подорожанием нефтепродуктов в России, сообщили РИА Новости в службе. Биржевые цены на бензин в России сильно выросли летом и осенью, некоторые регионы страны начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС.

Ранее Вице-премьер Александр Новак поручал ФАС и Минэнерго провести работу там, где отмечен рост цен на заправках, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке.

В частности, антимонопольная служба выдавала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях. Там стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива была выше, чем в других районах. А в Хабаровском крае дефицит топлива привел к появлению огромных очередей на заправках.