Обнаружились подводные камни в разводе Романа Товстика с женой: грядет битва

В Сети распространилась информация, что миллиардер Роман Товстик оформил развод с супругой Еленой. Они прожили в браке 22 года. Жена родила Товстику шестерых детей. Однако идиллия разрушилась после того, как стало известно, что миллиардер закрутил роман с четвертой женой известного ведущего Дмитрия Диброва Полиной. Разразился скандал.

Адвокат Романа сообщил, что в результате развода Елене досталось имущество на сотни миллионов рублей. Однако не все так однозначно. "Светский хроник" выяснил, что развод Товстиков прошел в мировом суде. А там имущество не делят. Значит, битва за имущество еще возможна. Кроме того, предстоит поделить алименты и детей. Следующее заседание состоится 15 октября.

Ранее утверждалось, что старшие дети остались жить с Романом Товстиком, а младшие - с Еленой. Пока сама многодетная мать никак не прокомментировала развод с предпринимателем. Говорят, она была категорически против расставания и, по слухам, именно благодаря ей общественность с лета следит за скандалом с изменой и разводом Товстиков и Дибровых.